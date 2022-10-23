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Профессор Чеглов предупредил о повышении стоимости сотовой связи в 2023 году

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Depositphotos

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов в интервью агентству «Прайм» рассказал, что в 2023 году сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов связи в 2023 году в пределах сложившейся инфляции.

Он пояснил, что российские операторы будут стараться «держать маржинальность» и развиваться за счет имеющихся клиентов, вместо привлечения зарубежных инвесторов.

По словам эксперта, основные российские операторы, включая «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и Ростелеком, поделили между собой рынок. В российских городах необходимая инфраструктура сотовой связи уже есть, а в сельской местности требуется новое оборудование, как правило, дорогое и импортное.

«Поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, и теперь возросли сами риски такого импорта, как и стоимость оборудования», — подытожил Чеглов.

Ранее Российская Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело в отношении компании «Мегафон» из-за необоснованного, по мнению службы, повышения тарифов на связь в среднем 12%.

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