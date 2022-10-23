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The Telegraph: министр финансов Британии Хант хочет поднять налоги до £20 млрд в бюджете

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Reuters

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант планирует повысить налоги на общую сумму до £20 млрд в бюджете, который должен быть утвержден 31 октября, пишет The Telegraph.

В материале объясняется, что министр хочет реформировать правила прироста капитала и отказаться от двухлетней финансируемой государством отмены экологических сборов из счетов за электроэнергию.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об своем уходе с поста главы правительства. Она пробыла на посту 45 дней, что является самым коротким сроком в истории страны. Сама Трасс отметила, что не в силах исполнять полномочия, которые ей были доверены Консервативной партией при назначении.

А английских СМИ пишут, что историческая авантюра политика по снижению налогов без учета мировой ситуации потерпела крах.

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