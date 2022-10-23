Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин: Россия не виновата в отключениях света в Молдавии 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02
Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении... 19:55
Экс-футболист «МЮ» Канчельскис призвал больше не вызывать... 19:52
Путин заявил, что Европа по каждому вопросу «звонит... 19:49
В США 13-летняя школьница ослепла на один глаз после взрыва... 19:47
Глава «Роснефти» Сечин заявил, что отказ от углеводородов из РФ... 19:45
Путин: многим хотелось бы, чтобы я сказал «боюсь-боюсь» 19:45

Bloomberg: Россия создает «теневой флот» нефтетанкеров для обхода грядущего эмбарго ЕС

close
100%
Reuters

Россия занимается созданием «теневого флота» из нефтяных танкеров, которые близкие к Москве компании скупают во всем мире, чтобы с его помощью обойти нефтяное эмбарго Евросоюза, стартующее 5 декабря, пишет агентство Bloomberg.

В материале говорится, что несмотря на санкции Запада, сентябрьские значения по отгрузкам морской нефти из России превышают февральские. Отмечается, что поставки в Европу сократились до минимума, в это же время поставки в Азию и в неизвестные направления выросли кратно. Авторы статьи пришли к выводу, что такой рост связан с «теневым флотом» нефтетанкеров, создаваемый Москвой.

«Если вы посмотрите, сколько судов было продано за последние шесть месяцев неназванным покупателям, становится совершенно ясно, что для их перевозки создается флот», — сказал исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев.

Глава отдела исследований Braemar Ануп Сингх заключает, что для поддержки экспорта нефти в Азию на уровне 4 млн баррелей в день Россия уже закупила 240 малых и больших судов, которые в прошлом году перевозили иранскую и венесуэльскую нефть. Он отмечает, что торговля танкерами резко возросла перед 5 декабря «со стороны нераскрытых организаций, базирующихся в таких странах, как Дубай, Гонконг, Сингапур и Кипр».

Агентство заключает, что Россия ведет активную подготовку к перевалке грузов с одного танкера на другой прямо в море с использованием гигантских супертанкеров, которые слишком велики, чтобы выйти из портов Балтийского моря с грузом, поэтому им необходимы малые «танкеры-шаттлы».

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов, переориентируя сырьевой транзит в азиатские страны.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+