«Известия» рассказали о новых операциях с цифровым рублем, которые станут доступны в РФ

Новые операции с цифровым рублем станут доступны россиянам, заявки на участие в тестовой группе подали МКБ, РСХБ и финтехкомпания «Лайтхаус», пишут «Известия» о внедрении цифровой валюты.

В материале говорится, что с помощью цифрового рубля россияне смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн, имея возможность восстановить средства при потере устройства.

Участие в первом этапе тестирования уже принимают 12 банков. Открытие цифровых кошельков в настоящее время активно тестируется на платформе Банка России. В ЦБ отметили, что также проходит тесты пополнения кошельков, оплаты товаров и услуг, а также переводы.

В компании Tele2 рассказали о планах протестировать оплату связи, товаров и нетелеком-услуг через кошелек для цифрового рубля, который будет привязан к счету мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали новую расчетную систему ASIAPAY.