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The Economist: мировую финансовую систему ожидают тяжелые испытания

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Alex Grimm/Reuters

Мировая финансовая система пребывает в смятении после повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС), и это лишь первое тяжелое испытание из числа тех, которые предстоит пережить. Об этом пишет The Economist.

ФРС 22 октября ужесточила свою политику, и цены активов резко устремились вниз. Лишь с начала года рыночная капитализация акций в США упала на 12 трлн. Также на 7 трлн снизилась стоимость облигаций. Жилье хоть и медленно, но дешевеет, при этом ипотечные ставки выросли с 3% в прошлом году до 7% в 2022 году. Что же касается мировых рынков, то они пребывают в смятении, так как доходность государственных облигаций стала непредсказуемо изменяться.

В публикации отметили, что все эти тревожные сигналы говорят о том, что мир переходит в новое состояние. То есть когда финансовые рынки не только фиксируют болевые сигналы из-за адаптации к сложившейся экономической ситуации, но и сами страдают от происходящего. При этом больнее всего получается с крахом финансовых институтов из-за неликвидности и неплатежеспособности. Такая ситуация является следствием ужесточения денежно-кредитной политики.

По словам авторов статьи, кредитные рынки от неликвидности могут пострадать сильнее всего. Это все может привести к полному прекращению кредитования. Если этот процесс выйдет из под контроля, то его будут решать местные центробанки. Однако для того, чтобы справиться с рисками, придется искать нестандартные пути решения проблем.

21 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что одним из вариантов негативного развития событий в мировой экономике является апокалипсис, то есть отсутствие ослабления инфляции, рецессия, а затем финансовый кризис.

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