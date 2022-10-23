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NYP: антироссийские санкции не сработали и стали вредить Западу

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Global Look Press

Антироссийские санкции, введенные США и европейскими странами, должны были оказать отрицательное влияние на экономику России, но в итоге стали вредить Западу. Об этом пишет газета New York Post.

«Восемь месяцев спустя становится ясно, что это не сработало. Санкции наносят ущерб нам и приносят пользу России и ее союзникам. Что-то нужно поменять», — отметили авторы публикации.

В статье указали, что президент США обещал обрушить курс рубля, однако этого до сих пор не произошло. При этом российский рубль лишь только укрепился на 23% по отношению к доллару. Кроме того, введение Евросоюзом ограничений лишь привело к росту цен на энергоносители.

По данным издания, у западных стран также не получилось изменить ситуацию в решении не покупать энергоносители из России. В этом случае РФ договорилась с Китаем и Индией, которые рекордно увеличили закупку энергоресурсов.

В середине октября глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил на совместной пресс-конференции со словацким коллегой Растиславом Качером, что восемь пакетов введенных против России санкций окажут на нее влияние, но нужно проявить терпение до момента, когда они подействуют.

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