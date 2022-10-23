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Глава Минпромторга Мантуров заявил, что стоимость создания орбитальной станции уже определена

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Роскосмос/Depositphotos

Предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции (РОС) уже есть. Об этом вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Предварительные данные по стоимости работ уже получены, однако считаю преждевременным их озвучивать до защиты эскизного проекта с участием широкого круга ученых и экспертов», — отметил Мантуров.

По его словам, ракетно-космическая корпорация «Энергия» закончит проектирование эскизов РОС уже во второй половине следующего года.

Ранее в воскресенье Мантуров заявил, что базовым космодромом во время развертывания перспективной РОС станет Восточный. Он отметил, что сейчас космодром приспособлен только для запусков автоматических космических аппаратов, а транспортные пилотируемые корабли запускаются с Байконура в Казахстане. По словам Мантурова, инфраструктура для них создавалась еще в советское время.

Чуть ранее Мантуров рассказал, что Россия считает возможным продление эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года — на период развертывания национальной орбитальной станции в минимальной конфигурации.

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