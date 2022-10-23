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Экономист Громов заявил о невозможности полной замены Азией европейского рынка

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Gustau Nacarino/Reuters

Азия поможет в перераспределении поставок энергоресурсов из России, но не сможет полностью заменить рынок Европы. Об этом РИА Новости заявил главный директор по энергетическому направлению российского института энергетики и финансов Алексей Громов.

«Азия может существенно помочь в диверсификации российского энергетического экспорта, но в полной мере заменить европейский рынок азиатским не получится. В дальнейшем все будет зависеть от скорости развития соответствующей инфраструктуры», — отметил Громов.

По его словам, сейчас в энергетическом секторе уже существуют крупные проекты, которые позволяют направить энергоресурсы на восточное направление. При этом в будущем могут появиться новые проекты. Однако в этом году поставки газа могут составить всего 30-35 млрд кубометров против 145 млрд в прошлом году. По нефти же Россия сможет полностью заместить выпадающие объемы поставок в Европу уже в следующем году.

Он добавил, что основной сложностью для полной переориентации поставок энергоресурсов в Азию станет невысокая платежеспособность покупателей. Даже при большем сотрудничестве и расширении поставок в Азию, доходность от экспорта будет ниже, чем от продажи энергоресурсов в Европу.

В конце сентября доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в 2023 году в полной мере проявится рецессия на рынках природного газа.

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