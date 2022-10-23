WP: Илон Маск вызывает опасения у властей США из-за возросшего влияния

Основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск вызывает все больше опасений у властей США из-за своего возросшего политического влияния и «безрассудных» заявлений. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве и близких к предпринимателю людей.

В материале отмечается, что Маск стал успешным бизнесменом благодаря сотрудничеству с Вашингтоном, и теперь чиновники опасаются его возросшего «могущества».

Как отметил один из собеседников WP, Илон Маск считает себя «подарком человечеству», который «все знает лучше всех» и которому «не нужны никакие барьеры».

По словам людей, работающих с Маском напрямую, сейчас предприниматель больше общается с президентами и премьер-министрами других стран, а не с властями США. Это, наряду с его предложениями по урегулированию конфликта на Украине «раздражает» американских чиновников.

По словам собеседников WP, они уже работают над снижением своей зависимости от Илона Маска, однако многие не вступают с ним в прямой конфликт, поскольку хотят продолжать сотрудничать с предпринимателем.

«В Пентагоне многие видят в Маске секретное оружие», — подчеркивается в материале.

Ранее Илон Маск заявил, что ожидать расположения к Западу со стороны следующего президента России не следует. По его мнению, некоторые «ошибочно полагают», что преемник главы РФ Владимира Путина будет более склонен к миру и западной философии.