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Фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона упали вместе с американскими биржами

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«Газета.Ru»

Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) под конец торгов ушли в минус, вслед за отрицательной динамикой индексов Уолл-стрит. Об этом свидетельствуют данные торгов на портале Investing.com.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,31%, до 3 035,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 1 971,67 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 1,4%, до 16 280,22 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,86%, до 2 218,09 пункта, а японский Nikkei 225 — на 0,92%, до 27 006,96 пункта.

При этом на отрицательные показатели в АТР повиляли торги в США. Речь идет о том, что до этого индексы Уолл-стрит продемонстрировали снижение. Отрицательную динамику усилили данные о недвижимости в стране, где число новостроек в сентябре сократилось на 8% по сравнению с показателями августа. Также рынки продолжают опасаться возможной рецессии в мировой экономике.

В конце сентября первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что основным источником долгосрочных ресурсов в большинстве развитых стран является фондовый рынок, и его развитие может решить проблему нехватки длинных денег в России.

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