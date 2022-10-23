«Ростех» отреагировал на задержание СБУ главы завода «Мотор Сич»

Представитель госкорпорации «Ростех» заявил, что Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов. Таким образом он прокомментировал задержание президента украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в поставках двигателей для военных вертолетов РФ, передает РБК.

По словам представителя «Ростеха», общеизвестно, что украинские двигатели ставились на российскую вертолетную технику до 2014 года.

«Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — уточнили в госкорпорации.

Как отметил близкий к «Ростеху» источник РБК, задержание Богуслаева — это отражение «конфликта между местными элитами».

Ранее сообщалось, что СБУ подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Уточняется, что задержанные подозреваются в госизмене.

По версии СБУ, задержанные якобы действовали в сговоре с представителями российской корпорации «Ростех», наладив контакты поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию через страны Ближнего Востока и Азии.