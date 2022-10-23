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Kyodo: японское правительство вмешалось в валютный рынок ради поддержки курса иены

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Global Look Press

Резкое укрепление курса иены в Японии произошло из-за валютной интервенции правительства. Об этом сообщает агентство Kyodo News, ссылаясь на информированный источник.

Курс иены по отношению к доллару США с начала года снизился более чем на 30%. Если в начале года он находился в районе отметки 105 иен за доллар, то уже в октябре был на уровне 140-145 иен за доллар. При этом 22 октября иена в моменте ослабевала до 152 за доллар, затем укрепилась до отметки 146 иен.

Такое колебание курса происходило в течение нескольких часов, из-за чего появились слухи о возможной валютной интервенции для поддержки национальной валюты. При этом такая поддержка уже была 22 октября, когда при курсе 145 иен за доллар правительство Японии выкупило 2,84 трлн иен. Благодаря этому японская валюта смогла укрепиться до 142 иен за доллар.

В середине октября глава Министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что кабмин примет меры по укреплению йены из-за рекордного снижения по отношению к доллару.

До этого министр финансов Японии не исключил введение валютных интервенций ради стабилизации иены. При этом эксперты посчитали, что курс йены может ослабевать до 150 за доллар. Это происходит из-за того, что японский регулятор занимается достаточно мягкой денежной политикой. Все это приводит к росту цен, так как импортные товары растут в цене.

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