Mash: IKEA смогла найти пять кандидатов на покупку своих фабрик в РФ

Шведский ретейлер IKEA нашел пять кандидатов, которые могут приобрести фабрики в России, ими стали российские организации. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Планируется, что с понедельника, 24 октября, IKEA начнет обсуждать вопросы по предполагаемой сделке. Ожидается также показ помещений.
В издании уточнили, что сотрудников IKEA предупреждали о скорых визитах потенциальных собственников помещений компании, ушедшей из РФ.
«Весь персонал попросили выглядеть презентабельно, а станки и конвейеры натирают до скандинавского блеска, чтобы точно купили», — заключили в Mash.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что IKEA уволила в России 10 тыс. сотрудников.