Министр обороны Италии предрек итальянцам сложные времена из-за экономического кризиса

Население Италии ждут еще более тяжелые времена из-за мирового экономического кризиса. Об этом в интервью газете la Repubblica заявил новый глава минобороны страны, один из основателей правящей партии «Братья Италии» Гуидо Крозетто.

«Я беспокоюсь по поводу социально-экономической стабильности в Италии. Признаю, что граждан ждут очень сложные времена», — отметил Крозетто.

По его словам, рост цен на газ и электроэнергию, а также инфляция серьезно влияют на доходы жителей Италии, а также на часть производства. Кроме того, экономический кризис может повлиять и на национальную безопасность страны.

В середине сентября газета la Repubblica писала, что Италия намерена удвоить добычу собственного природного газа к 2023 году, доведя ее до 7-8 млрд кубометров в год.

До этого правительство Италии захотело рассмотреть возможность отделения цен на газ от цен на электричество ради снижения счетов. По данным издания La Repubblica, разделить цены на газ и электричество достаточно сложно, так как энергорынок регулируется по стандартам Европы. При этом технические специалисты посчитали, что реализовать такую задумку невозможно.