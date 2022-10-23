The Guardian: большая часть британских школ останется без средств к существованию в 2023 году

Глобальный экономический кризис повлияет на большую часть (90%) британских школ в 2023 году, так как они останутся без средств к существованию. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на исследование Национальной ассоциации директоров школ.

В публикации отметили, что у 90% учебных заведений к следующему учебному году не останется средств к существованию, поскольку все деньги уйдут на оплату счетов за электроэнергию и зарплату учителям. При этом у половины учебных учреждений появятся финансовые проблемы уже в этом году, а уже в 2023 году они окажутся в минусе.

По словам главы ассоциации Пола Уайтмена, школы и так уже понизили свои расходы до минимальных показателей. Теперь пришел черед уменьшения учебных часов, а также сокращения ассистентов преподавателей и учителей.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что многие учебные заведения сейчас используют свои резервы. Однако они все равно закончатся, и тогда учителям и другим сотрудникам нечем будет выплачивать зарплату. Поэтому правительство должно срочно вмешаться в ситуацию, так как гособразование должно финансироваться государством.

8 октября The Times, ссылаясь на заявление британского энергетического регулятора Ofgem писала, что часть газовых электростанций в Британии может остановиться и обанкротиться из-за возможного дефицита газа предстоящей зимой.