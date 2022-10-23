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Euronews: газопровод BarMar из Испании во Францию будет строиться не менее четырех лет

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Hektor Pustina/AP

Трубопровод BarMar из Испании во Францию может быть построен как минимум за четыре года. Об этом заявила министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера, передает Euronews.

«По нашим расчетам, это займет около четырех или пяти лет», — отметила Рибера.

По ее словам, по новому трубопроводу пойдет газ и водород. При этом проект должен отвечать всем требованиям безопасности, когда речь идет о доставке водорода.

Она добавила, что после окончания строительства новая инфраструктура во Франции соединится с другими газовыми коридорами Европы.

22 октября премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что строительство нового трубопровода, который соединит Иберийский полуостров с Центральной Европой, поможет Португалии стать поставщиком зеленого водорода.

До этого испанская газета ABC сообщила, что строительство нового газопровода BarMar, который соединит Испанию и Францию, не удастся завершить в ближайшие восемь лет. Странам необходимо искать другие пути снижения энергетической зависимости от поставок российского топлива.

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