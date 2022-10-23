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Чехия обратится в арбитраж для компенсации ущерба от срыва поставок сырья из России

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Председатель правления и генеральный директор Чешской национальной энергетической компании (СEZ) Даниэл Бенеш заявил, что организация обратится в международный арбитраж, чтобы получить компенсацию ущерба из-за срыва поставок российского энергетического сырья. Его слова передает информационное агентство ČTK.

На вопрос о том, планирует ли СEZ заключать контракт с «Газпромом» о поставках газа в Чехию на 2023 год, Бенеш ответил, что с тем, кто не выполняет контракт, тяжело говорить «о чем-либо ином, кроме как о компенсации ущерба».

По словам Бенеша, он составил сумму в сотни миллионов-миллиарды крон (десятки-сотни миллионов долларов).

«Логично, что мы будем требовать (выплаты компенсации. — «Газета.Ru»), — подчеркнул гендиректор компании.

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что Совет министров Евросоюза по энергетике договорился о том, что странам сообщества необходимо начать осуществлять совместные закупки газа еще до лета 2023 года.

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