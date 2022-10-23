Премьер Саксонии: немецкие компании борются за выживание из-за высоких цен на энергию

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что компании Германии в настоящее время борются за выживание из-за высокой стоимости энергоносителей. Об этом он сказал в интервью газете Bild.

Также Кречмер призвал задуматься о последствиях санкций против российской стороны. При этом он подчеркнул, что ограничительные меры всегда лучше, чем применение вооружения.

По словам премьера, многие из национальных компаний готовы прекратить свою работу в течение нескольких недель, даже не месяцев.

Он призвал правительство Германии действовать как можно быстрее в решении проблемы с ценами на энергетические ресурсы. Кречмер предложил, кроме запуска трех действующих атомных электростанций (АЭС), активировать еще две АЭС для снижения стоимости энергии.

Ранее на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все АЭС страны отключат в апреле, что ознаменует для ФРГ выход из атомной энергетики.

За несколько дней до этого председатель оппозиционной партии ФРГ — Христианско-демократического союза (ХДС) — Фридрих Мерц выступил за продление сроков эксплуатации трех оставшихся в Германии атомных электростанций, раскритиковав таким образом решение партии «Союз-90/«Зеленые».

Накануне агентство DPA со ссылкой на заявление президента Торгово-промышленной палаты страны Петера Адриана написало, что часть предприятий в Германии могут приостановить свою работу из-за отсутствия решения проблем в области энергетики.