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Илон Маск назвал газету Washington Post лицемерной

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Mike Blake/Reuters

Основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск в Twitter назвал газету The Washington Post лицемерной, комментируя материал о том, что он вызывает опасения у властей США из-за своего возросшего политического влияния и «безрассудных» заявлений.

Один из пользователей социальной сети указал, что газета называла Маска «угрозой национальной безопасности», отмечая, что лозунг издания гласит «Демократия умирает во тьме». По его словам, «демократия умирает, когда влиятельные люди используют журналистику для защиты своих интересов, в то же время обманчиво утверждая, что они защищают интересы простых людей».

«Точно. «Вашингтон пост» — такие лицемеры», — ответил Маск на этот пост.

Ранее The Washington Post писала, что Маск стал успешным бизнесменом благодаря сотрудничеству с Вашингтоном, и теперь чиновники опасаются его возросшего «могущества». В материале говорилось, что он больше общается с президентами и премьер-министрами других стран, а не с властями США. Это, наряду с его предложениями по урегулированию конфликта на Украине «раздражает» американских чиновников.

По словам собеседников WP, они уже работают над снижением своей зависимости от Илона Маска, однако многие не вступают с ним в прямой конфликт, поскольку хотят продолжать сотрудничать с предпринимателем.

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