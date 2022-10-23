FT: в США компании стали менять политику бонусов для сохранения доходов топ-менеджеров

Некоторые крупные американские компании стали менять порядок выплат бонусов топ-менеджерам, чтобы те несильно потеряли в доходе из-за общего снижения фондового рынка и замедления экономической активности. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на сообщение пресс-службы исследовательской организации Conference Board.

Производитель жестких дисков Western Digital сообщил, что в 2022 году гендиректор Дэвид Гокелер получил бонусами и компенсациями $32 млн, тогда как в 2021 году — $17 млн. При этом с начала 2022 года ценные бумаги Western Digital упали в цене на 46% на фоне общего снижения котировок компаний технологического сектора.

Падение стоимости акций организации не повлияло на сумму выплат председателю компании, поскольку из правил начисления бонусов изъяли условие, по которому некоторая часть размера начислений привязана к динамике акций компании.

В июне справочно-образовательный сервис «Актион Финансы» опубликовал данные, согласно которым практически треть российских компаний не собирается выплачивать дивиденды собственникам в 2022 году.

В сентябре пресс-служба российской государственной энергетической компании «Газпром» сообщила, что акционеры предприятия на внеочередном собрании приняли решение о выплате первых в истории энергетического холдинга промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Размер платежей составит 51,03 рубля на акцию.