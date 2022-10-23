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Мантуров: Россия заинтересована в импорте автокомпонентов из Узбекистана

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Россия заинтересована в импорте автокомпонентов узбекских производителей. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, написало агентство ТАСС.

«Мы заинтересованы и в том, чтобы узбекские производители автокомпонентов приходили на наш рынок — сейчас для этого складывается достаточно благоприятная конъюнктура», — сказал он.

Министр промышленности и торговли подчеркнул, что инвестиционное сотрудничество между Россией и Узбекистаном интенсифицируется. По его словам, Россия — крупный инвестор в экономику Узбекистана. Объем капиталовложений российских компаний в узбекские превысил $10 млрд.

Россия вкладывается в узбекский нефтегазовый и энергетический сектор, телекоммуникации, агропромышленный комплекс.

На этой неделе газета «Коммерсантъ» написала, что производитель бытовой техники из Южной Кореи LG захотел перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан, где у него ранее уже был завод, закрытый несколько лет назад. Обсуждается перевод на мощности узбекского Artel Electronics. Часть топ-менеджмента уже направилась в Ташкент.

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