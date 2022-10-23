Госдеп: в США сохранят готовность к быстрому высвобождению нефти из резерва

Администрация США сохранит готовность к быстрому высвобождению дополнительных объемов нефти из своего стратегического резерва, если Вашингтон посчитает это нужным из геополитических соображений. Об этом старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил в эфире телеканала CBS.

«Президент (США Джо Байден) заявил, что нам следует очень внимательно наблюдать за происходящим по всему миру», — сказал Хокстин.

Старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности отметил, что невозможно предсказать действия президента России Владимира Путина относительно специальной военной операции на Украине, поэтому Соединенным Штатам Америки нужно быть готовыми.

Хокстин добавил, что объявленное ранее Байденом высвобождение из стратегического резерва США 180 млн баррелей сырья продлят в декабре.

На этой неделе сообщалось, что министерство энергетики США получило от президента Джо Байдена указание к возможному новому значительному высвобождению нефти из стратегических запасов зимой.