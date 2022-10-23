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Власти Молдавии сообщили о наступлении дефицита электроэнергии в стране с 24 октября

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Reuters

Молдавия с 24 октября столкнется с дефицитом электроэнергии, поэтому для Молдавской ГРЭС выделят больше газа. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«С завтрашнего дня в нашей стране возникнет дефицит электроэнергии, коммерческие контракты, подписанные предприятием Energocom, не покрывают всего потребления с 07:00 до 23:00 (совпадает с мск)», — сказал Спыну.

Министр инфраструктуры Молдавии отметил, что предпринимателям необходимо экономить электричество. Им настоятельно рекомендуют отключить рекламное или декоративное освещение, изменить время производства, по возможности использовать индивидуальные генераторы.

21 октября компания Premier Energy — поставщик электроэнергии для центральных и южных районов Молдавии — заявила, что потребителям электроэнергии в Молдавии нужно быть готовым к «веерным» отключениям в предстоящий зимний отопительный сезон. Это обусловлено усилением энергетического кризиса.

В первой половине октября президент Молдавии Майя Санду заявила, что жители республики должны продолжать экономить электроэнергию в связи с ростом цен на энергоносители и усиление кризиса.

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