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Handelsblatt: задолженность компаний Германии достигла самого высокого уровня в €533 млрд

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Fabrizio Bensch/Reuters

Чистая финансовая задолженность примерно 150 крупнейших немецких компаний достигла самого высокого в истории страны уровня — €533 млрд. Об этом написала газета Handelsblatt, которая самостоятельно подсчитала показатель.

По данным издания, только в течение одного года задолженность немецких концернов выросла на 20%. 25 компаний накопили долги, сумма которых оказалась больше собственного капитала.

Наибольшая чистая задолженность сложилась у телекоммуникационного гиганта Deutsche Telekom — €145,8 млрд.

Ранее 23 октября премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что компании Германии в настоящее время борются за выживание из-за высокой стоимости энергоносителей. По словам премьера, многие из национальных компаний готовы прекратить свою работу в течение нескольких недель, даже не месяцев.

Накануне агентство DPA со ссылкой на заявление президента Торгово-промышленной палаты страны Петера Адриана написало, что часть предприятий в Германии могут приостановить свою работу из-за отсутствия решения проблем в области энергетики.

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