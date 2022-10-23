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Эрдоган выразил надежду на поставки зерна и удобрений из России

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Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на развитие договоренностей по зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС.

«Во время последнего разговора с [президентом РФ Владимиром] Путиным мы обсуждали вопрос о возможности поставок из России в бедные страны зерна и удобрений», — сказал Эрдоган, выражая надежду, что «страны смогут решить эту проблему».

Накануне постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев выступает за продление договоренностей по зерновой сделке. По словам дипломата, экспорт украинского зерна уже способствовал стабилизации глобальных рынков и снижению цен.

До этого постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов допустил, что Россия откажется от «продуктовой сделки», если условия по экспорту зерна и удобрений из РФ не будут выполнены. Он отметил, что Москва уже направила письмо генсеку ООН Антониу Гуттеришу со списком претензий по данному вопросу.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ в вывозе украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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