МВФ: экономика России в апреле — июне стабилизировалась после санкционного удара

Российская экономика стабилизировалась во втором квартале (апрель — июнь) 2022 года после удара, нанесенного ограничительными мерами. Об этом говорится в докладе МВФ (Международного валютного фонда), который посвящен экономической ситуации в Европе.

«После изначального удара, нанесенного санкциями, российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года, что позволило центральному банку вернуть ключевую ставку к довоенным уровням», — сказано в документе.

В МВФ отметили, что санкции мощно воздействуют на экономику в краткосрочной перспективе, но снижение активности окажется не таким сильным, как изначально ожидалось.

По новым прогнозам фонда, ВВП России снизится на 3,4% в 2022 году, что составляет примерно половину от того спада, который ожидали изначально.

Во второй половине сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что министерство улучшило прогноз по снижению ВВП России в 2022 году с 4,2% до 2,9%. По оценке ведомства, нижняя точка спада национальной экономики придется на четвертый квартал (октябрь — декабрь) 2022 года. После этого последует плавное восстановление темпов роста.