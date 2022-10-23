МВФ сомневается в эффективности введения потолка цен на российскую нефть

Международный валютный фонд (МВФ) указал на неопределенность относительно того, насколько эффективным окажется введение потолка цен на российскую нефть. Информация об этом содержится в докладе МВФ, который посвящен экономической ситуации в Европе.

Также в фонде отметили неясность того, какие именно страны согласятся ввести такие ограничения на российское сырье.

В документе напомнили, что страны G7 договорились ограничить цены на российскую нефть с целью сокращения доходов Москвы от экспорта энергоносителей.

«Для предотвращения перенаправления нефтяных поставок предоставление таких услуг по морской перевозке, как страхование, будет доступно только перевозчикам и конечным странам, которые согласятся соблюдать ограничения. Однако существует неопределенность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок», — сказано в докладе.

Кром того, в МВФ указали, что существуют риски еще большего сегментирования энергетических рынков из-за установления потолка стоимости на сырье из России.

Ранее 23 сентября сообщалось, что в докладе МВФ указали на стабилизацию российской экономики во втором квартале (апрель — июнь) 2022 года после удара, нанесенного ограничительными мерами.