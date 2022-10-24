Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин: в ядерном ударе на Украине нет смысла 18:58
Павел Воля опубликовал видео со съемок Comedy Club после слухов... 18:56
Экс-тренер сборной России Балахнин назвал ненормальным отказ Зобнина... 18:52
Онкологи выяснили, что лучевая терапия может облегчить боль... 18:52
Путин про диалог с США: мы готовы к решению любых... 18:51
Путин назвал Лиз Трасс «девушкой немного не в себе» за слова... 18:50
Путин высказался об опасности применения ядерного оружия 18:49
Блогер «превратил» iPhone в ноутбук из 2000-х 18:46
«Ситибанк» уведомил клиентов о сворачивании программы... 18:44
Член МОК из Норвегии прокомментировала слова Вяльбе об... 18:43

«Известия»: российские банки незаконно заинтересовались кредитными историями

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Центральный банк России (ЦБ РФ) с начала этого года принял 105 постановлений о привлечении финорганизаций к административной ответственности по причине незаконного получения ими кредитной истории заемщика, пишут «Известия».

В отношении микрофинансовых организаций (МФО) было принято 25 постановлений с начала 2022 года. Лидер по числу незаконных действий — МФО «Центр финансовой поддержки».

В пресс-службе ЦБ указали, что надзор Банка России следит за правомерностью действий финансовых организаций.

Ранее сообщалось, что малому бизнесу стало сложнее получить займы на фоне частичной мобилизации.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+