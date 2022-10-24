МВФ: Европа рискует столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество в 2023 году

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что Европа благодаря накопленным резервам топлива сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте доклада МВФ утверждается, что к середине сентября 2022 года поставки российского газа в Европу упали на 80% в годовом выражении, причем в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекращен полностью.

Эксперты фонда считают, что по заявленной информации, запасов газа у ЕС достаточно, но может произойти и экстремальный сценарий событий — аномальные холода с полным прекращением поставок топлива из РФ. В таком случае, Европе придется искать варианты сокращения потребления газа на 6%. Для наиболее уязвимых стран это может обернуться потерей около 3% ВВП к базовому прогнозу.

Подорожавшие энергоносители, согласно прогнозу, увеличат стоимость жизни в Европе в 2022 и 2023 годах на 7% и 9% соответственно, говорится в публикации.

Ранее бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Евросоюза предопределен, и уже к настоящему моменту можно увидеть быструю деиндустриализацию стран блока.