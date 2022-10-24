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Член Еврокомиссии Бретон предсказал снижение цен на энергоносители в Европе

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Bernadett Szabo/Reuters

Член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что политическое соглашение стран Евросоюза на европейском саммите 20-21 октября в Брюсселе уже имеет позитивный эффект на цены на энергоносители. Об этом он сообщил в эфире передачи, организованной каналами RTL, LCI и газетой Le Figaro.

«После объявления об этом цены на газ снизились на 10%. Сегодня у нас мегаватт-час стоит €67, а минувшим летом он стоил €300. Да, цены снижаются, они будут снижаться», — сказал Бретон.

Он добавил, что ЕК в ближайшие дни представит конкретные действия, которые рассмотрят страны политического блока. Еврокомиссар также отметил важность соглашения по газу, так как предприятиям в Европе нужно дать ориентиры по ценам на энергоресурсы на год в качестве завершения работы над бюджетами.

Ранее в Международном валютном фонде заявляли, что Европа благодаря накопленным резервам топлива сможет пережить ближайшую зиму, но в следующем году рискует вновь столкнуться с рекордными ценами на природный газ и электричество.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Еврокомиссия собирается работать со странами Евросоюза ради создания механизма, который сможет ограничить цены на газ на европейском рынке.

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