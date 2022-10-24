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Таможня КНР: товарооборот России и Китая в январе — сентябре вырос до $136,08 млрд

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AP

Товарооборот России и Китая в январе — сентябре вырос в годовом исчислении на 32,5%, достигнув $136,08 млрд. Об этом сообщает Главное таможенное управление КНР, передает ТАСС.

По информации таможни, экспорт из Китая в Россию за девять месяцев увеличился на 10,3% и составил около $52,24 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 51,6%, до $83,84 млрд.

Отмечается, что порядка 70% стоимости ввозимых из РФ в КНР товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России — медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты.

22 октября президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич заявлял, что разрыв сотрудничества с недружественными странами открыл возможность по выходу на российский рынок, и китайцы спешат ею воспользоваться.

В середине сентября президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества говорил, что товарооборот России и Китая по итогам 2022 года выйдет на новые рекордные показатели, а в перспективе превысит $200 млрд.

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