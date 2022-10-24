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«Известия»: девелоперам предложили передавать квартиры под соцнужды в обмен на землю

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Как пишет издание «Известия», российским девелоперам предложили передавать часть квартир под социальные нужды в обмен на предоставление земли под застройку. Это предлагает госкорпорация «Дом.РФ». Она внесла изменения в механизм комплексного развития территорий (КРТ).

Согласно документу, предполагается передача федеральной земли, которая еще не застроена, по минимальной цене в долгосрочную аренду по результатам аукционов.
Новые квартиры будут отданы многодетным семьям, сиротам или переселенцам из аварийного жилья.

Ранее получившим увечья во время спецоперации предложили выдавать жилье без очереди. Также отмечается, что квартиры будут выдавать тем, у кого нет собственного жилья или имеющаяся площадь недостаточна.

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