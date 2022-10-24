Глава АБР Войлуков заявил о готовности 20% банкоматов принять новую сторублевую купюру

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что только 20% банкоматов готовы принять новую купюру номиналом в 100 рублей. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Он объясняет эту ситуацию тем, что для распознавания валюты в банкоматах используются иностранные устройства, производители которых объявили санкции против Москвы и ушли с рынка.

Войлуков подчеркнул, что устройства в большинстве своем не перепрограммированы, при этом внутренняя кассовая техника готова обрабатывать новые деньги почти на 75%. По его словам, перенастройка программного обеспечения банкоматов будет сложной. Чтобы исправить ситуацию потребуется два года, считает глава АБР.

Ранее в пресс-службе ЦБ сообщили, что с 30 июня Центробанк России вводит в обращение новую модернизированную купюру номиналом 100 рублей.

Уточняется, что новая купюра получила обновленный дизайн и усиленный защитный комплекс по аналогии с 200-рублевой купюрой.

Банкнота исполнена в оливково-оранжевой гамме. На ней есть QR-код, ведущий на страницу Банка России.