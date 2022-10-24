Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новая стратегия Пентагона рассматривает РФ как «острую... 19:02
В Тюмени неизвестная женщина похитила четырехлетнюю девочку 19:00
ФНС создала на сайте страницу с информацией обо всех... 18:59
Путин: в ядерном ударе на Украине нет смысла 18:58
Павел Воля опубликовал видео со съемок Comedy Club после слухов... 18:56
Экс-тренер сборной России Балахнин назвал ненормальным отказ Зобнина... 18:52
Онкологи выяснили, что лучевая терапия может облегчить боль... 18:52
Путин про диалог с США: мы готовы к решению любых... 18:51
Путин назвал Лиз Трасс «девушкой немного не в себе» за слова... 18:50
Путин высказался об опасности применения ядерного оружия 18:49

Силуанов поспорил с тезисом о снижении инвестиций из-за высоких расходов на оборону

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Нельзя сказать, что инвестиционные расходы в проекте федерального бюджета на 2023–2025 годы сильно сокращаются на фоне высоких затрат на оборонный сектор российской экономики. Сокращение показателей вызвано, скорее, фактором опережающего финансирования, приводит слова министра финансов Антона Силуанова РБК.

Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2023 году планируются на уровне 3,52 трлн рублей. Этот показатель остался практически без изменения относительно докризисного плана и оказался на 18% меньше оценки этих расходов в 2022 году.

«Опережение некоторых расходов и приоритизация были направлены на то, чтобы сконцентрировать деньги на ключевых направлениях — это и высокотехнологичные отрасли (радиоэлектроника, самолеты и т.д.), и импортозамещение, и инфраструктура и так далее», — заявил Силуанов.

В то же время в следующем году в России планируют запустить новые проекты. Среди них — модернизация коммунальной инфраструктуры. Поэтому нельзя утверждать, что снижение расходов властей на инвестиции в последующие годы повлияет на реализацию задач в ключевых секторах экономики, заключил он.

12 сентября аналитики Министерства финансов России представили статистические данные, согласно которым доходы федерального бюджета по итогам августа снизились второй месяц подряд. Этот показатель сократился на 11% в номинальном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го, а по итогам июля — на 26% в сравнении с тем же месяцем прошлого года.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+