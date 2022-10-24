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Spiegel: немецкие власти решили «образцово померзнуть» для подачи примера своим гражданам

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Правительство ФРГ в условиях высоких цен на энергоносители и экономии решило «образцово померзнуть» за своих граждан. Об этом говорится в статье немецкого издания Der Spiegel.

«Министерства поставили перед собой новую задачу: мерзнуть за народ. Или еще: мерзнуть образцово», — говорится в публикации.

Так, президент Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф рассказала, что на одном из совещаний в Министерстве экономике большинство «сидели в пальто и шарфах», потому что было «так холодно».

Издание отмечает, что в канцелярии немецкого президента в некоторые дни температура в помещениях достигает 17°, но там «все–таки соблюдают осторожность»: сотрудники могут заказывать себе флисовые одеяла.

«В более холодные дни они теперь сидят за столами, плотно закутавшись в одеяла. Зимой это зрелище, вероятно, станет обычным явлением», — подчеркивает Der Spiegel.

При этом в статье указывается, что, например, Министерство обороны Германии о «таких удобствах можно только мечтать». Сообщается, что Минобороны и Бундесверу нужно было быстро достичь цели по сокращению потребления энергии минимум на 15%.

Кроме того, планируется закрыть участки правительственных офисов в Берлине и Бонне, увеличив количество домашних офисов и мобильных рабочих мест.

«Сотрудникам больше приходится обогреваться дома», — говорится в статье.

По данным издания, «жесткую экономию» начали ощущать даже дипломаты и иностранные гости. Например, в Министерстве иностранных дел страны при Анналене Бербок значительно сократили подачу горячей воды. По словам пресс-секретаря немецкого МИД, это говорит о том, что «даже высокопоставленные гости» теперь должны мыть руки холодной водой.

Ранее сообщалось, что в нескольких городах Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса. Участники митингов требовали адресных льгот для граждан с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии.

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