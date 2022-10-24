Bloomberg предрек первое с марта решение Центробанка России не менять ключевую ставку

На октябрьском заседании Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. К такому выводу пришли международные аналитики, принявшие участие в опросе Bloomberg.

«16 из 20 аналитиков, принявших участие в опросе Bloomberg, полагают, что по итогам заседания ключевая ставка останется неизменной — 7,5%», — говорится в материале.

Только три эксперта предположили, что валютный регулятор понизит ставку на 25 базисных пунктов до 7,25%. И лишь единственный из опрошенных аналитиков предсказал сокращение планки сразу на 50 пунктов, до 7%.

К отказу от повышения ключевую ставки должны привести ряд внешних и внутренних факторов. Среди них — усиление геополитических рисков, расширение международных санкций и начало мобилизации в России, уточняется в статье.

17 октября заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил о принятии итогового решения по ключевой ставке на заседании в конце месяца с учетом трех факторов. К их числу он отнес динамику инфляции, инфляционные ожидания и рост ставок на рынке.