Лукашенко сообщил, что экономика Белоруссии выдержала санкции Запада в текущем году

Президент Александр Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии в нынешнем году выдержала введенные Западом санкции. Об этом сообщает БелТА.

«Год фактически проработали в этом режиме (ограничительных мер. — «Газета.Ru»). Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе — мы выдержали эти санкции», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что на фоне западных санкций перед белорусскими производителями открылся необъятный рынок России.

Он поручил предприятиям эффективно воспользоваться этой возможностью.

Глава государства отметил, что белорусская продукция, в частности промышленная и сельскохозяйственная, очень востребована в России — от военно-промышленного комплекса до продуктов питания.