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Ifo: около четверти компаний в ФРГ могут сократить рабочие места из-за энергокризиса

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Около четверти компаний в Германии рассматривают возможность сокращения рабочих мест на фоне энергетического кризиса и роста цен на энергоносители. Об этом стало известно по итогам опроса, проведенного мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo по заказу Фонда «Семейные предприятия».

Уточняется, что 25% предприятий из 1 060 принявших участие в исследовании заявили, что сокращение рабочих мест является для них мерой противодействия росту цен на энергоносители. 13% компаний, в свою очередь, сообщили об остановке производства, а 9% сейчас переносят его за границу.

По данным аналогичного опроса, проведенного в апреле, лишь 14% компаний планировали сокращение мест, а об остановке производства говорили 6%.

По данным социологов, все больше компаний должны откладывать запланированные проекты в условиях высоких цен на энергоносители. При этом 82% предприятий планируют осуществить инвестиции в энергоэффективность или уже сделали это, а 48% компаний переходят на другие источники энергии или намерены это сделать. 90% предприятий также заявили о возможном повышении цен.

Ранее премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что компании Германии в настоящее время борются за выживание из-за высокой стоимости энергоносителей.

Президент Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан также говорил, что часть предприятий в стране могут приостановить свою работу из-за отсутствия решения проблем в области энергетики.

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