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Темпы роста экономики Китая ускорились до 3,9% по итогам третьего квартала

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Рост экономики Китая в третьем квартале 2022 года составил 3,9% в годовом выражении, увеличение ВВП с начала 2022 года составило 3%. Показатель за третий квартал оказался выше ожиданий международных аналитиков в 3,4%, сообщает CNBC.

«Валовой внутренний продукт Китая в третьем квартале вырос на 3,9% по сравнению с прошлым годом, превзойдя ожидания <....> Аналитики ожидали, что Китай сообщит о росте ВВП на 3,4% в третьем квартале», — говорится в материале.

В то же время уровень роста китайской экономики с начала года продолжает находиться ниже целевой отметки в 5,5%. Отставание увеличения ВВП от оптимального уровня связано с замедлением производственных мощностей на фоне коронавирусных локдаунов во втором квартале 2022 года, уточняется в статье.

«Меры контроля за деловой активностью, связанные с Covid, особенно во втором квартале года, оказали давление на экономический рост <....> Последний конгресс не дал понять, скоро ли закончится или продолжится политика в отношении Covid», — заключил CNBC.

24 октября представители Главного таможенного управления КНР опубликовали статистические данные, согласно которым товарооборот России и Китая по итогам первых девяти месяцев 2022 года вырос в годовом исчислении на 32,5% и достиг $136,08 млрд. При этом Москва значительно нарастила импорт товаров и услуг для Пекина — до $83,84 млрд (+51,6%).

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