Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Опубликован шорт-лист финалистов премии «Научный журналист... 18:02
Шоумен Рустам Солнцев заявил, что у Брежневой «нет голоса» 18:02
Американский концерн Boeing увеличил убыток почти в 73 раза... 18:01
Форвард «Оренбурга» Мансилья: в Аргентине... 17:58
Путин указал на два пути для человечества 17:57
Путин: история «отменит» не Пушкина и Чайковского, а тех... 17:56
Врачи выяснили, как интервальное голодание влияет на уровень... 17:54
StarHit: Ани Лорак лишилась квартиры за $1,5 млн в Киеве... 17:53
В Москве мужчину осудили за изнасилование и растление... 17:53
Роза Сябитова заявила, что «никогда не скрывала» своего старения 17:51

Карты связанного с IKEA «Икано Банка» прекратят работу в России к концу года

close
100%
Ikano Bank

«Икано банк», основанный группой Ikano (Люксембург) и Credit Europe Bank N.V. (Нидерланды), предупредил российских клиентов о прекращении действия карт к концу декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«Икано банк» занимает 223 место по размеру активов среди российских кредитных организаций и имеет общих акционеров со шведским ретейлером IKEA, который принял решение покинуть российский рынок. Банк был создан главным образом для потребительского кредитования в магазинах IKEA и в торговых центрах «Мега» на территории России. Теперь клиентам будет необходимо погасить имеющуюся задолженность вплоть до 15 ноября.

«Погасите задолженность до 15.11.22 или воспользуйтесь выгодным предложением нашего партнера АО Кредит Европа Банк по рефинансированию. Права требования по вашему договору будут переданы новому кредитору до 15.12.22, а карта перестанет работать 26.12.22», — говорится в заявлении финансовой организации.

23 октября Mash сообщил, что шведскому ретейлеру IKEA удалось найти пять кандидатов на покупку российских активов компании. В условия сделки должны войти фабрики мебельного гиганта, расположенные на территории России. Их сотрудников предупреждали о скорых визитах потенциальных собственников помещений компании, ушедшей из РФ.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+