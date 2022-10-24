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RTL Nieuws: Нидерланды сделали более 90 исключений на исполнение санкций против России

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Власти Нидерландов выдали с февраля 2022 года 91 разрешение на освобождение от антироссийских санкций Евросоюза для предоставления «гибкости». Об этом сообщает RTL Nieuws.

По данным издания, Министерство экономики и климата страны предоставило 25 разрешений голландским компаниям для сотрудничества с бывшими дочерними компаниями «Газпрома», а Министерство внешней торговли по «гуманитарным соображениям» выдало 18 разрешений 13 организациям для сотрудничества по «гражданским вопросам».

Кроме того, министерство инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов разрешило заходить в порты 34 российским кораблям перевозящим продукты питания и алюминий, а Министерство финансов этой страны выдало 13 разрешений, освобождающих от ограничительных мер некоторые подсанкционные замороженные активы и товары.

Министерство иностранных дел Нидерландов, в свою очередь, разрешило осуществлять из РФ дипломатические платежи.

Ранее, по данным газеты газету Blick, в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований Швейцарии заявили, что пять граждан Российской Федерации просят у Берна исключить их из санкционного списка.

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