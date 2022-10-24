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Наталья Воеводина с ноября сменит Илью Полякова на посту предправления Росбанка

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной Председателем Правления банка, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу финансовой организации.

«Совет директоров Росбанка инициировал процесс назначения Натальи Воеводиной Председателем Правления Росбанка», — говорится в пресс-релизе.

В объявлении добавляется, что назначение вступит в силу после одобрения Банком России.

В результате Воеводина сменит Полякова, который проработал в Росбанке десять лет, из которых четыре с половиной года в должности Председателя Правления.

Банк сообщает, что Воеводина приступит к исполнению обязанностей председателя правления 1 ноября текущего года.

Росбанк входит в топ-15 российских банков по размеру активов и является одной из системно значимых кредитных организаций России.

Ранее компания «Интеррос» бизнесмена Владимира Потанина, которая приобрела Росбанк в апреле этого года у Societe Generale, собиралась передать до 50% акций банка в благотворительный фонд предпринимателя.

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