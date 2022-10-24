ФТС получила письма от Латвии и Эстонии о замораживании таможенного сотрудничества

Замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов рассказал на пресс-конференции в Москве о получении письма о замораживании таможенного сотрудничества от Латвии и Эстонии. Об этом сообщает ТАСС.

«В силу политических жестких установок мы получили от этих стран прямые письма о замораживании таможенного сотрудничества. Не отвечают на звонки», — сказал он.

Давыдов отметил, что в конце лета очереди на въезд через границу с Латвией в Россию достигали 1 000 машин с востребованными на российском рынке товарами.

Ранее Федеральная таможенная служба России в Telegram-канале сообщила об отмене таможенного контроля на границе с вошедшими в состав России Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областями.

Отмечается, что участникам внешнеэкономической деятельности больше не нужно подавать декларации, так как теперь речь в данном контексте идет о внутренней торговле.