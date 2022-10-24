Таможня КНР: Россия обошла Австралию по объему поставок газа в Китай

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком природного газа в Китай в августе 2022 года с результатом 2,4 млрд кубометров. Об этом сообщила пресс-служба Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, написало агентство «Интерфакс».

Более миллиарда кубометров Россия поставила через СПГ. По трубопроводу «Сила Сибири» направили чуть менее 1,4 млрд кубометров топлива.

В общей сложности Китай в августе купил 13,196 млрд кубометров газа, из них по трубопроводам — 5,528 млрд. На третье место среди поставщиков опустилась Австралия — 2,278 млрд кубометров.

В первой половине октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из России в Китай запланировали на уровне 22 млрд кубометров в 2023 году. По итогам 2022-го ожидается, что объемы топливного экспорта по этому направлению составят 15 млрд кубов.

Ранее 24 октября пресс-служба ГТУ КНР сообщила, что объем китайско-украинской торговли за первые девять месяцев (январь — сентябрь) 2022 года сократился в годовом выражении на 55,9%, до $6,28 млрд.