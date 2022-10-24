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Турецкий экономист Карагель подсказал Евросоюзу, как справиться с энергокризисом

Турецкий экономист Карагель рекомендовал ЕС снизить цены природного газа для выхода из кризиса

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Michael Probst/AP

Эксперт турецкого фонда политических и экономических исследований SETA Эрдал Карагель написал для газеты Yeni Şafak статью, в которой назвал три условия для выхода Евросоюза из энергетического кризиса: снижение цен на природный газ, ограничение потребления и надежность поставок.

Специалист полагает, что спад европейских экономик привел к повышению процентных ставок из-за инфляции, которая была вызвана резким ростом стоимости энергоносителей.

«Евросоюз сможет избежать кризиса, достигнув трех целей: снижения цены на природный газ, сокращения потребления и обеспечения надежности поставок», — объяснил Карагель.

Одной из главных опасностей для европейцев экономист назвал введение ценового потолка. Он подчеркнул, что большинство стран, которые поддерживают это решение, имеют альтернативные варианты электроснабжения.

Ранее сообщалось, что около четверти компаний в Германии рассматривают возможность сокращения рабочих мест на фоне энергетического кризиса и роста цен на энергоносители.

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