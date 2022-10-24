Bloomberg: экономика еврозоны сократится в четвертом квартале 2022 года на 0,2%

Экономика еврозоны сократится на 0,2% из-за негативных последствий ускорения инфляции и столкнется с рецессией. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании S&P.

Отмечается, что индекс деловой активности еврозоны в октябре достиг самой низкой отметки за последние девять лет, исключая период пандемии коронавируса, и составил 47,1 пункта. Аналитики прогнозировали 47,6 пункта.

В качестве причины назвали сокращение объемов выпуска в промышленности. Особенно существенно объемы производства снизились в энергозатратных отраслях — химической и пластиковой.

На этой неделе пресс-служба Статистической службы Евросоюза (Евростата) сообщила, что по итогам сентября годовая инфляция в странах еврозоны увеличилась до рекордных 9,9%. В августе этот показатель находился на уровне 9,1%.

В первой половине октября главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша сообщил, что более трети мировой экономики в этом или следующем году будет ждать сокращение, поэтому худшие времена для глобального ВВП еще впереди.