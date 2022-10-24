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Financial Times: экономика Великобритании вошла в состояние рецессии в октябре 2022 года

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Экономика Соединенного Королевства вступила в октябре в фазу рецессии из-за высоких цен на энергоносители, процентных ставок и политической нестабильности. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на данные компании S&P.

Отмечается, что индекс деловой активности Великобритании в октябре снизился на два пункта по сравнению с месяцем ранее и составил 47,1 пункта. Это стало самым низким значением данного показателя за два года.

Аналитики S&P добавили, что показатель британской деловой активности три месяца подряд находится на уровне ниже 50 пунктов, что позволяет говорить о рецессии.

Во второй половине сентября пресс-служба Банка Англии сообщила, что экономика Соединенного Королевства находится в состоянии рецессии. Во втором квартале экономика королевства снизилась на те же 0,1%. Под рецессией понимается сокращение реального ВВП в течение двух кварталов подряд.

Ранее 24 октября агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании S&P написало, что экономика еврозоны сократится на 0,2% из-за негативных последствий ускорения инфляции и столкнется с рецессией.

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