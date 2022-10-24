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«Очаково» начал экспортировать свой аналог Coca-Cola в Казахстан и Узбекистан

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ochakovo.ru

Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково» начал экспортировать CoolCola, Fancy и Street, аналоги американских напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, в Казахстан и Узбекистан, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление компании.

Первые партии были отправлены в эти страны в октябре. В Казахстан напитки поставляются в алюминиевой банке и стеклянной бутылке 0,33 литра, а также в ПЭТ-бутылках объемом 0,5, 1,5 и 2 литра для реализации в точках розничной торговли и в крупных торговых сетях.

В Узбекистан пока что напитки поставляются в объеме 0,33 литра и продаются они в оптовых и розничных торговых точках. Планируется расширить продажи на сети «Корзинка», «Макро» и «Азия».

Ранее директор по маркетингу «Очаково» Алексей Захарычев заявил «Газете.Ru», что предприятие не поддерживает уход с российского рынка компании Coca-Cola. При этом комбинат сможет обеспечить потребность россиян в напитках.

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