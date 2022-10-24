РБК: Китай в сентябре снизил закупки российских энергоносителей на 9%

КНР в сентябре сократила закупки у России нефти, нефтепродуктов, природного газа и угля, пишет РБК, ссылаясь на статистику главного таможенного управления КНР.

В материале сообщается, что в денежном выражении показатель составил $7,63 миллиарда, что на 9% меньше показателей августа.

В физическом выражении поставки каменного и бурого угля снизились на 18,6%, до 6,95 миллиона тонн. Поставки сырой нефти упали на 10,5%, до 7,46 миллиона тонн.

В августе Россия занимала второе место среди поставщиков в Китай природного газа, уступив только Таджикистану. Тогда сообщалось, что Россия обошла Австралию.

В первой половине октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» из России в Китай запланировали на уровне 22 млрд кубометров в 2023 году.