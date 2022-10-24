Reuters: немецкая IT-компания SAP не успеет уйти из России до конца 2022 года

Немецкий разработчик программного обеспечения (ПО) для корпоративного сегмента SAP не сможет уйти из России до конца 2022 года, как планировал ранее. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение пятерых источников.

По словам собеседников издания, дело в том, что у организации не получилось найти покупателя на бизнес.

Планы уйти из страны компания, занимающаяся разработкой ПО для бизнеса, обнародовала еще в апреле, а в июле предприятие уточнило сроки. На сегодняшний день у компании сохраняются контракты на сопровождение ПО, а при их нарушении возникают юридические риски.

Три собеседника агентства утверждают, что контракты обновляют ежегодно в автоматическом режиме, и в сентябре их продлили на год.

В первой половине сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение осведомленных источников написала, что немецкая IT-компания SAP намерена продать всю вычислительную технику из дата-центров в России. Речь идет о продаже 3,5 тыс. единиц оборудования. Балансовую стоимость оборудования оценили в 3 млрд рублей, рыночную — в 1,4 млрд рублей.